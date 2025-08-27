В Костромской области больше половины плательщиков земельного налога получили льготу за 2024 год

В регионе более 100 тыс. человек получили федеральную и местную льготу. Заплатить земельный налог за прошлый год нужно до 1 декабря 2025.

В Костромской области более 100 тысяч человек получили федеральную льготу по земельному налогу: уменьшение налоговой базы на кадастровую стоимость шести соток земельного участка. Об этом сообщило региональное УФНС.

Льготу получили пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, многодетные семьи, чернобыльцы и другие категории из п. 5 ст. 391 НК.

Также 332 налогоплательщика получили местные льготы по земельному налогу. Освобождение от налога действует в ряде муниципальных образований Костромской области для отдельных категорий. Например, в Нерехте земельный налог не платят ветераны боев.

«Сегодня в Костромской области более 192 тысяч плательщиков земельного налога. С учетом предоставленных льгот им предстоит уплатить в местные бюджеты почти 170 миллионов рублей. Это на 13% больше, чем годом ранее, поскольку в качестве налоговой базы применена новая кадастровая стоимость земельных участков. Она сформирована по итогам государственной кадастровой оценки земель, проведенной в 2022 году, и применяется для исчисления налога с 2024 года», — пояснили налоговики.

По общему правилу по каждому участку налоговая база определяется как его кадастровая стоимость по ЕГРН.

Уведомления по имущественным налогам за 2024 год начнут рассылать с сентября. Заплатить налоги за 2024 год нужно до 1 декабря.

Узнать о льготах и ставках по земельному налогу можно в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС.