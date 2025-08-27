📦 Почта России перестала принимать посылки из США

Из-за высоких пошлин, которые ввела Америка, Почта России отказалась принимать отправления с товарными вложениями.

Это связано с повышением ввозных пошлин и приостановкой доставки авиаперевозчиками.

Правительство США приняло указ о приостановлении действия беспошлинного режима. С 29 августа 2025 года нужно платить ввозные пошлины на почтовые отправления с товарами. Об этом пишет Интерфакс.

Письменной корреспонденции эти изменения не касаются.

По итогам четырех месяцев 2025 года доля экспорта почтовых отправлений из России в США составляет 20%. Чаще всего за границу посылают настольные игры, товары для красоты и здоровья, автозапчасти.

В США перестали отправлять посылки и почтовые операторы Европы, например из Франции, Италии, Бельгии, Германии и Швеции.