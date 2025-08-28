Миронов предлагает отменить пенсионные баллы

Депутат Сергей Миронов предложил отменить систему индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и пользоваться другими критериями назначения пенсии.

«Система ИПК провоцирует неравенство и лишает граждан с невысоким доходом права на полноценную страховую пенсию. Справороссы предлагают отменить балльную систему и перейти к прозрачным критериям назначения пенсии», — цитируют Миронова РИА Новости.

Он предлагает формировать пенсии по трем показателям:

стаж;

заработок;

условия труда.

Также предлагается дать пенсионные льготы медикам, педагогам, многодетным родителям.

Сейчас недостающие баллы для назначения страховой пенсии можно докупить.

«Цена на этот год – "всего" 60 тысяч рублей за балл. Есть эти деньги — покупай полноценную пенсию, нет – довольствуйся малым. Это циничный подход», — считает Миронов.

Он добавил, что с каждым годом число ИПК, необходимых для получения страховой пенсии, росло. В 2020 году требовалось 18,6 балла, а в 2025 – уже не менее 30.

При этом с каждым годом баллы все сложнее получить. Повышаются требования к зарплате. В 2024 году, чтобы набрать 10 баллов, нужно было зарабатывать более 185 тысяч рублей в месяц, а в 2025 – уже 230 тысяч. Люди с зарплатой в 80 тысяч получают меньше 5 ИПК, подчеркнул парламентарий.