Теперь фермеры могут выбирать организационно-правовую форму

КФХ смогут работать и как юрлицо, и без его образования: главой хозяйства будет ИП.

Налоговики уточнили регулирование отношений, касающихся правового статуса крестьянских (фермерских) хозяйств.

Согласно закону от 31.07.2025 № 352-ФЗ, теперь КФХ смогут вести деятельность как в форме юрлица, так и без его образования — когда главой хозяйства становится ИП.

При этом члены КФХ без образования юрлица могут принять решение о создании фермерского хозяйства – юрлица, уточняет налоговая.

Фермерским хозяйством – юрлицом будет добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности в области сельского хозяйства, основанной на их личном участии и объединении имущественных вкладов.

КФХ считается созданным со дня внесения записи о нем в ЕГРЮЛ либо сведений о том, что ИП стал главой фермерского хозяйства без образования юрлица – в ЕГРИП.

Плоды, продукция и доходы, полученные в результате деятельности КФХ без юрлица, будут общим имуществом членов КФХ. Они используются в соответствии с соглашением, заключенным между ними.

Новые правила упрощают формальные процедуры, дают фермерам большей гибкости в ведении бизнеса и расширяют их правовой статус.

Возможность создания юрлица облегчит КФХ доступ к кредитным ресурсам, участие в госпрограммах, заключение крупных контрактов и защиту своих интересов, считают налоговики.