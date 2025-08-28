НДФЛ с компенсации среднего заработка по решению суда платит работодатель или работник

Если суд не выделит НДФЛ в сумме выплаты физлицу, работодатель не может удержать налог. Тогда заплатить его должен работник.

В письме от 04.06.2025 № 03-04-05/55296 Минфин разъяснил, нужно ли удерживать НДФЛ с выплачиваемой работнику по решению суда компенсации среднего заработка за время вынужденного прогула.

Согласно ст. 234 ТК, работодатель обязан возместить работнику неполученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться.

Сумма среднего заработка за время вынужденного прогула, выплаченная на основании решения суда, не освобождается от НДФЛ по ст. 217 НК. А значит, облагается НДФЛ.

То есть работодатель, который выплачивает работнику компенсацию, должен удержать и заплатить НДФЛ (ст. 226 НК).

Но если при вынесении решения суд не разделил сумму на часть к выплате и НДФЛ – налоговый агент не может удержать налог.

В этом случае нужно письменно сообщить налогоплательщику и в ИФНС о невозможности удержать НДФЛ. Также указать:

сумму дохода, с которого не удержан налог;

сумму неудержанного НДФЛ.

Срок представления сообщения – до 25 февраля года, следующего за отчетным.

После этого заплатить налог должен будет налогоплательщик на основании налогового уведомления. Срок уплаты – до 1 декабря следующего года.