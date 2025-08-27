❗У ФНС будут технические работы с 28 августа по 1 сентября 2025 года
С 20:00 мск 28 августа до 9:00 мск 1 сентября 2025 года информационный реестр участников документооборота (ИРУД) ФНС переводят на импортозамещенную версию.
Это значит, что будут недоступны следующие действия:
первичная регистрация сертификата КЭП;
перерегистрация сертификата после замены;
сдача отчетности и отправка электронных документов для налогоплательщиков без зарегистрированного в ИРУД сертификата.
«Также во время техработ возможны проблемы со сдачей отчетности у пользователей с зарегистрированной КЭП», — сообщили «Клерку» в СБИС.
Отчеты в ФНС рекомендуют отправить до 20:00 мск 28 августа или уже после 9:00 сентября.
Во время технических работ не стоит добавлять в аккаунт новые или перевыпущенные сертификаты КЭП.
Начать дискуссию