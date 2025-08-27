❗У ФНС будут технические работы с 28 августа по 1 сентября 2025 года

Скорректируйте свой календарь отчетность, чтобы успеть подготовить и сдать нужные документы.

С 20:00 мск 28 августа до 9:00 мск 1 сентября 2025 года информационный реестр участников документооборота (ИРУД) ФНС переводят на импортозамещенную версию.

Это значит, что будут недоступны следующие действия:

первичная регистрация сертификата КЭП;

перерегистрация сертификата после замены;

сдача отчетности и отправка электронных документов для налогоплательщиков без зарегистрированного в ИРУД сертификата.

«Также во время техработ возможны проблемы со сдачей отчетности у пользователей с зарегистрированной КЭП», — сообщили «Клерку» в СБИС.

Отчеты в ФНС рекомендуют отправить до 20:00 мск 28 августа или уже после 9:00 сентября.

Во время технических работ не стоит добавлять в аккаунт новые или перевыпущенные сертификаты КЭП.