💼 Летом 2025 россияне взяли рекордное число микрозаймов на подготовку к школе

Перед началом учебного года доля микрозаймов на образование выросла до рекордного значения – 4,6% общего числа оформленных микрокредитов.

В 2024 году доля за тот же период составляла 3,3%, а в 2023 году – всего 2,6%. Такие результаты показало исследование онлайн-платформы WEBBANKIR.

Ранее всплеск интереса к займам на образовательные цели был весной 2020 года: из-за самоизоляции во время эпидемии COVID-19 люди перешли на онлайн-обучение, и в апреле 2020 года на образование приходилось 4,1% всех займов.

Также россияне начали раньше готовиться к новому учебному году.

В 2023 году пик кредитования приходился на конец лета, каждый день в августе на образовательные цели брали займов на 57% больше, чем в июле. В 2024 году выдачи в августе лишь на 10% превышали июльские. А в 2025 году соотношение изменилось на диаметрально противоположное: в среднем в июле на образование брали кредиты на 65% активнее, чем в августе.

Аналитики WEBBANKIR считают, что рекордная доля займов на образование летом 2025 года вызвана ростом расходов на сборы детей к школе. Смещение спроса на более ранний период связано с желанием людей сэкономить, так как школьные товары дорожают к концу августа и покупать их лучше заранее.

Эксперты добавили, что россияне стараются раньше купить детям портфели, учебники и канцтовары. Но школьную форму многие попокупают ближе к 1 сентября, чтобы не ошибиться с размером.