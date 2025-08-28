Уже сегодня эксперт подскажет, как бухгалтеру вырасти до финансового директора в 2025 году

От учета к стратегии: превратите знание финучета в инструмент карьерного роста.

Вы уверенно ведете учет, но чувствуете, что уперлись в потолок? Хотите не просто сводить баланс, а влиять на стратегию компании? Уйдите от операционки к управленческим решениям и станьте незаменимым для собственника бизнеса.

На бесплатном вебинаре «Как бухгалтеру вырасти до финансового директора: какие навыки прокачать в 2025 году» вы узнаете, как трансформировать бухгалтерскую экспертизу в компетенции финансового директора — самого востребованного специалиста в 2025 году. Он состоится уже сегодня в 13:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Почему бухгалтеру уже недостаточно только считать цифры. Запросы собственника бизнеса и руководителя: что нужно и в каком виде. Финансовая аналитика и прогнозирование (не просто учет, а управление денежными потоками). Управленческий учет и KPI. Построение бюджетов и формирование отчетов: ОПиУ, ОДДС и Баланса + готовая таблица Excel. Какие навыки прокачать: Excel, финмоделирование, финанализ и т.д.

Бонус: Чек-лист: 5 шагов от бухгалтера к финансовому директору.

Спикер — Екатерина Ярушкина, эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».

Ждем вас на вебинаре сегодня в 13:00 мск!