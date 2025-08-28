ФССП возбудила на 11% меньше дел против водителей-неплательщиков штрафов

Приставы возбудили 8,2 млн исполнительных производств против водителей, которые нарушили ПДД и не уплатили штрафы.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) за семь месяцев 2025 года возбудила 8,2 млн производств в отношении водителей, которые не уплатили штрафы за нарушение ПДД. Это на 11% меньше, чем в том же периоде 2024 года.

По количество исполнительных производств лидируют жители Московской области (981,7 тыс.), Москвы (841,9 тыс.), Дагестана (729,1 тыс.). «Показатель исполняемости» по административным производствам в ФССП оценили в 71,3%. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным ГАИ, с января по июнь 2025 года число штрафов за нарушение ПДД сократилось на 7,5%. Это связывают с ужесточением наказания за превышение скорости, проезд на красный свет, езду по обочине и управление транспортом в нетрезвом виде.