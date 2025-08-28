Родители и ученики скачали приложение «Госуслуги Моя школа» больше 1,5 млн раз

Чтобы следить за успеваемостью ребенка и грамотно планировать его расписание и нагрузку, родители скачивают приложение «Госуслуги Моя школа».

В мае 2025 года Минцифры запустило мобильное приложение «Госуслуги Моя школа». Оно помогает школьникам и родителям планировать распорядок дня, узнавать домашние задания и следить за оценками. Приложение уже установили свыше 1,5 млн раз.

Мобильное приложение «Госуслуги Моя школа» позволяет обновлять школьное расписание, а также дополнить его записью к врачу, занятиями с репетитором или другими делами. Пользователи могут получить все электронные материалы для подготовки домашнего задания. В приложении видно не только, что задали ребенку, но и то, что он уже успел сделать.

Также родители могут сравнивать как то или иное задание выполнил его ребенок, а как другие ученики в его классе. Это позволит отслеживать динамику успеваемости.

«Использование приложения — добровольное. Данные из школы отображаются в нем только с согласия родителя ребенка, с 14 лет такое согласие он может выдать сам», — сказано в материалах Минцифры, документ есть в распоряжении «Клерка».

Приложением могут пользоваться жители регионов, пока что к сервису не подключились Москва и Санкт-Петербург. Для них доступны другие местные приложения.