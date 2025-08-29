🏠 Из-за легализации с 01.09.2025 гостевых домов могут вырасти цены на проживание в жилых домах, которые сдают

Эксперимент по легализации гостевых домов позволит предпринимателям выйти из серой зоны. Туристы получат больше безопасности, но плата за проживание в таких местах может вырасти.

С 1 сентября 2025 года власти начнут эксперимент по легализации гостевых домов в индивидуальном жилье. Он продлится до 31 декабря 2027 года. Предстоит на практике определить, какие постройки будут считаться гостевыми домами, как их классифицировать и вносить в реестр средств размещения. Об этом сказано в законе от 07.06.2025 № 127-ФЗ.

Такая легализация построек позволит собственникам гостевых домов избежать их сноса. Как считает адвокат Адвокатской палаты города Москвы Екатерина Тютюнникова, владельцы бизнеса смогут выйти из серой зоны, приобрести легальный статус и избежать судебных рисков. Об этом пишет ТАСС.

«Для тех, кто уже попал под суд — важное: можно подать на пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам (а это и есть изменение федерального законодательства). Также можно просить суд изменить ход текущих дел», — сказала адвокат.

Туристы, которые решат остановиться в таких домах, получат больше безопасности, но стоимость проживания может вырасти.

«Такое обеление сформирует правило "либо приводи в соответствие с едиными требованиями, либо уходи с рынка аренды", что в целом должно быть в интересах туристов», — считает генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов.

