Правительство упростит постановку иностранных организаций на налоговый учет: законопроект 2025
28 августа 2025 в Госдуму внесен правительственный законопроект, которым предлагают упростить иностранным организациям постановку на учет в налоговой в связи с открытием счета в банке
«Законопроектом исключается необходимость представления иностранной организацией заявления и иных документов в налоговые органы в целях постановки на учет такой организации в связи с открытием такой организацией счета в банке», — говорится в пояснительной записке.
Авторы инициативы отметили необходимость упрощения процедуры постановки на учет и «низкую востребованность представления соответствующих заявлений банками и необходимость представления заявления и иных документов иностранными организациями».
Если закон примут, он вступит в силу через 270 дней после официального опубликования.
