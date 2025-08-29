Правительство упростит постановку иностранных организаций на налоговый учет: законопроект 2025

Иностранные компании не будут подавать заявления и другие документы в налоговую для открытия счета в банке

28 августа 2025 в Госдуму внесен правительственный законопроект, которым предлагают упростить иностранным организациям постановку на учет в налоговой в связи с открытием счета в банке

«Законопроектом исключается необходимость представления иностранной организацией заявления и иных документов в налоговые органы в целях постановки на учет такой организации в связи с открытием такой организацией счета в банке», — говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы отметили необходимость упрощения процедуры постановки на учет и «низкую востребованность представления соответствующих заявлений банками и необходимость представления заявления и иных документов иностранными организациями».

Если закон примут, он вступит в силу через 270 дней после официального опубликования.