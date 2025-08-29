🍴 Клиенты стали оставлять на 46% больше онлайн-чаевых

Рост чаевых, которые клиенты оставляют онлайн, связывают с переходом на безналичные цифровые расчеты, а также с ростом доходов населения.

В первом полугодии 2025 года пользователи сервиса «Плавно» 3,5 млн раз оставили чаевые. Это на 46,7% больше, чем годом ранее.

В T-Pay заметили, что онлайн-чаевых стало на 14% больше. В аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» сообщили, что показатель вырос на 24% год к году. Об этом пишут «Ведомости».

Ни один из сервисов не приводит абсолютные цифры, однако все отмечают увеличение количества чаевых, которые клиенты оставляют онлайн за хороший сервис.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров связал такую тенденцию с увеличением доходов населения, а также с переходом на безналичные платежи.

Представитель сети кафе «Шоколадница» отмечает, что возможность переводить чаевые по СБП повлияла на увеличение их суммы. В первой половине 2025 года сумма чаевых выросла на 20-25% по сравнению с тем же периодом 2024 года, а число транзакций увеличилось на 10%.