Минфин: для лимита ОС на УСН целевое финансирование и бюджетные инвестиции — это разное

Не могут применять УСН компании, у которых стоимость ОС превышает 200 млн рублей. Для этого учитывают только основные средства, которые подлежат амортизации и признаются амортизируемым имуществом.

Минфин разъяснил порядок учета имущества при расчете ограничения по остаточной стоимости ОС на УСН.

В письме от 29.07.2025 № 03-11-06/2/73707 ведомство напомнило, что при нарушении условий работы на УСН налогоплательщик теряет право применять спецрежим с 1-го числа месяца, в котором допущено несоответствие требованиям.

Так, не могут применять упрощенку компании, у которых стоимость ОС превышает 200 млн рублей: подп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК. Учитываются только основные средства, которые подлежат амортизации и признаются амортизируемым имуществом в соответствии с гл. 25 НК.

Не подлежит амортизации имущество, приобретенное (созданное) за счет бюджетных средств целевого финансирования. Перечень таких целевых средств установлен в подп. 14 п. 1 ст. 251 НК.

При этом бюджетные инвестиции юрлицам в соответствии со ст. 80 Бюджетного кодекса целевым финансированием в целях налогообложения прибыли не признаются.

То есть имущество, приобретенное или созданное не за счет средств целевого финансирования, подлежит амортизации в общеустановленном порядке.

И если остаточная стоимость ОС у компании превысит 200 млн рублей – то право применять УСН будет утрачено с 1-го числа месяца, в котором допущено превышение.

