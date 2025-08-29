Депутат Нилов предлагает расширить число тех, кто не будет платить госпошлины при дарении имущества
29 августа 2025 года председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внес в Госдуму законопроект, который расширит список тех, кто может не платить пошлины при дарении имущества.
Льготу планируют предоставить:
Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы;
ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также ветеранам и инвалидам боевых действий;
ветеранам труда;
пенсионерам, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном законодательством;
лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей;
инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, инвалидам с детства.
Планируется скидка на 100% — за удостоверение договоров дарения недвижимого имущества при дарении между указанными лицами и их близкими родственниками.
Депутат отмечает, что Владимир Путин уже подписал закон от 23.07.2025 № 231-ФЗ о 50% скидке при оплате госпошлины за нотариальное удостоверение договоров дарения между близкими родственниками. Однако на практике для социально значимых и социально уязвимых категорий такая норма лишь на треть снижает реальные затраты.
«При оформлении сделок дарения недвижимости между пенсионерами (родителями, бабушками, дедушками) и их детьми и внуками стороны зачастую испытывают финансовые трудности, препятствующие оплате нотариальных услуг, и нуждаются в государственной поддержке. Особенно уязвимы как раз выше названные категории», — сказано в пояснительной записке.
Средняя стоимость нотариального удостоверения договора дарения недвижимости в среднем составляет 25-30 тыс. рублей.
Если законопроект примут, он вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.
