Депутат Нилов предлагает расширить число тех, кто не будет платить госпошлины при дарении имущества

Особые условия при оплате государственной пошлины за нотариальное оформление договоров дарения должны быть у всех социально уязвимых категорий населения, считает Ярослав Нилов.

29 августа 2025 года председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внес в Госдуму законопроект, который расширит список тех, кто может не платить пошлины при дарении имущества.

Льготу планируют предоставить:

Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы;

ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также ветеранам и инвалидам боевых действий;

ветеранам труда;

пенсионерам, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном законодательством;

лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей;

инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, инвалидам с детства.

Планируется скидка на 100% — за удостоверение договоров дарения недвижимого имущества при дарении между указанными лицами и их близкими родственниками.

Депутат отмечает, что Владимир Путин уже подписал закон от 23.07.2025 № 231-ФЗ о 50% скидке при оплате госпошлины за нотариальное удостоверение договоров дарения между близкими родственниками. Однако на практике для социально значимых и социально уязвимых категорий такая норма лишь на треть снижает реальные затраты.

«При оформлении сделок дарения недвижимости между пенсионерами (родителями, бабушками, дедушками) и их детьми и внуками стороны зачастую испытывают финансовые трудности, препятствующие оплате нотариальных услуг, и нуждаются в государственной поддержке. Особенно уязвимы как раз выше названные категории», — сказано в пояснительной записке.

Средняя стоимость нотариального удостоверения договора дарения недвижимости в среднем составляет 25-30 тыс. рублей.

Если законопроект примут, он вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.