⚡️ Итоги дня: школы будут работать по единому режиму, появился новый BNPL-сервис «Порублю», китайским банкам запретили дарить Labubu за открытие вкладов

Минпросвещения определило единый режим работы школ. Занятия во всех образовательных учреждениях должны начинаться не раньше 8:00 и заканчиваться не позже 19:00 при организации второй смены.

«М.Видео-Эльдорадо» запустила собственный BNPL-сервис «Порублю». Пока им можно платить только в магазинах сети, но в дальнейшем компания хочет вывести его на рынок.

Женщины стали чаще открывать пункты выдачи заказов. Особенно популярен бизнес у женщин от 36 до 45 лет.

В Москве и Московской области 1 сентября 2025 года стартует пилотный проект учета мигрантов через приложение «Амина». В приложении иностранец будет обязан удаленно уведомлять органы внутренних дел о месте проживания, которое он регулярно использует для сна и отдыха.

1 сентября 2025 года Центробанк выпускает в обращение памятные монеты из медно-никелевого сплава номиналом 25 рублей серии «Российский спорт»: «Динамо», «ЦСКА», «Локомотив», «Спартак», «Трудовые резервы».

Большинство жителей Удмуртии проголосовали за то, чтобы назвать аэропорт Ижевска именем оружейника-конструктора Михаила Калашникова.

Пользователи «Яндекса» направили на благотворительность более 1,3 млрд рублей. Деньги пошли на поддержку НКО-партнеров благотворительного фонда Яндекса «ПомощьРядом».

В Китае банковский регулятор запретил давать подарки Labubu при открытии вкладов. Банк Ping An предложил новым вкладчикам коллекционные предметы Labubu.

В России в первом полугодии вырос уровень неравенства по доходам. По данным Росстата, также увеличился разрыв между 10% населения с самыми высокими доходами и 10% населения с самыми низкими: теперь коэффициент составляет 15,4 раза.

Россияне стали чаще оплачивать товары и услуги биометрией и QR-кодами. Всего во втором квартале 2025 года биоэквайрингом граждане воспользовались около 60 млн раз, оплатив товары и услуги на сумму около 45 млрд рублей.

Жительница Орловской области выиграла 120 млн рублей в лотерее. Билет женщина приобрела на деньги, которые ей подарила дочь на день рождения.

Поезда для ВСМ хотят сделать беспилотными. Управлять российскими высокоскоростными поездами будет искусственный интеллект. Запуск первой высокоскоростной железнодорожной магистрали в России запланирован на 2028 год. Она соединит Москву и Санкт-Петербург.

«Яндекс Аренда» добавила возможность предлагать свою стоимость за съемные квартиры. Можно предлагать цену ниже — такой инструмент называется торг, либо выше — это аукцион.

В Москве начнется фестиваль электронной музыки «Портал 2030–2050». На мероприятии пройдут диджей-сеты и танцевальные мастер-классы, гостей ждут вечеринки под открытым небом, световые шоу и арт-инсталляции.