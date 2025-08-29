В России предлагают запустить «Кредитные каникулы отца»

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил создать специальную программу «Кредитные каникулы отца». Обращение он направил вице-премьеру Дмитрию Григоренко и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Многие молодые семьи, ожидая рождения ребенка или решив взять ребенка под опеку, несут значительные финансовые затраты и платят по кредитам, напомнил Чернышов. По его данным, даже без учета ипотеки у 59% молодых семей есть кредиты.

«Прошу вас рассмотреть возможность разработки и внедрения специальной программы "Кредитные каникулы отца". Суть программы заключается в предоставлении отцам-заемщикам или созаемщикам права на полную отсрочку по обязательным платежам по ипотечным, автокредитам, потребительским кредитам и кредитным картам на срок до шести месяцев при рождении или усыновлении ребенка. В течение этого периода обязательные платежи будут полностью приостановлены, начисление штрафов и пеней исключено, а общий срок кредита автоматически продлен на время действия каникул», — говорится в обращении депутата.

Чернышов пояснил, что кредитные каникулы предлагается давать именно отцам, поскольку в большинстве российских семей основным кормильцем и заемщиком по ипотеке и другим крупным кредитам выступает именно мужчина.

«Его доход — часто главный источник средств для выплат. Мать же в этот период находится в отпуске по уходу за ребенком, и ее доход значительно сокращается», — добавил он.

Это не исключает материнской роли, а поддерживает ее. Отец может перенаправить средства с кредитов на помощь жене и новорожденному, подчеркнул Чернышов.