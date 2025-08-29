Налоговики дали советы, как защитить электронную подпись от посторонних

Владельцы электронных подписей обязаны самостоятельно обеспечивать их конфиденциальность и сохранность, не допускать, чтобы ключи попали к третьим лицам.

Усиленная квалифицированная электронная подпись — полный аналог собственноручной подписи в бумажных документах.

Владелец сертификата электронной подписи должен защищать ключи и обеспечивать конфиденциальность, чтобы не допустить использование их третьими лицами без своего ведома и согласия.

Для того, чтобы защитить электронную подпись, налоговики советуют следующее:

хранить носитель в месте, недоступном третьим лицам. Например, в сейфе;

не передавать носитель посторонним, если не сможете контролировать, как именно человек будет использовать подпись;

не оставлять носитель постоянно подключенным к компьютеру — появляется есть угроза потери контроля над ним.

«В случае, если носитель утерян, либо к ключам получили доступ третьи лица, владелец сертификата обязан оповестить удостоверяющий центр и участников электронного взаимодействия», — сказано на сайте ФНС.

При острой необходимости можно прекратить действие сертификата ЭЦП. Для этого владельцу нужно лично прийти в точку выдачи сертификата либо войти в раздел «Электронная подпись» на портале Госуслуги.