Еще 200 предпринимателей стали производить товары для школы

Сейчас 4,6 тысяч представителей малого и среднего бизнеса выпускают школьные товары, причем не только канцелярские изделия, но и «умные» системы, наборы для изучения робототехники и программирования.

За последние три года количество малых и средних предприятий (МСП) по производству учебных материалов и оборудования для школ выросло на 200 единиц и достигло порядка 4,6 тыс.

Наибольший рост показали производители приборов и оборудования для образовательных целей — таких как цифровые лаборатории и интерактивные экспозиции: их число возросло на 59%. Такой рост объясняется развитием инфраструктуры образования, модернизацией классов и цифровой трансформации отрасли.

«Средний возраст в этой сфере составляет 10 лет, тогда как в целом по сектору МСП — 7,5 лет. Это, прежде всего, связано с устойчивым спросом на выпускаемую продукцию», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Также он добавил, что малый и средний бизнес производит не только текстильную и канцелярскую продукцию, но и «умные» системы и наборы для изучения технологии Интернета вещей, программирования и робототехники.

Среди лидеров по приросту МСП-производителей школьных товаров — предприятия, которые выпускают школьные сумки и портфели (+18%), а также детское питание (+12%).

Лидерами по числу малого и среднего бизнеса в этой нише стала Москва (753 предприятия), Санкт-Петербург (501), Московская область (338).