💄 Новый тренд 2025: мужчины-мастера в бьюти-сфере пользуются все большим спросом среди россиян

Спрос на бьюти-услуги растет, и мастера-мужчины обогнали женщин.

Мужчины, которые оказывают различные услуги в бьюти-сфере, стали пользоваться большим спросом среди россиян летом 2025 года. Такие результаты получила платформа «Авито Услуги».

«Лето 2025 года показало новый тренд на российском рынке бьюти-услуг — все больше клиентов выбирают мастеров-мужчин. Согласно данным “Авито Услуг”, спрос на специалистов мужского пола заметно вырос по сравнению с летом прошлого года», — говорится в сообщении.

Самыми популярными оказались мужчины-визажисты: спрос на их услуги вырос на 74%. При этом запрос на услуги женщин-мастеров вырос на 53%.

По данным аналитиков, растет также популярность мужчин-мастеров маникюра и педикюра (+34%), специалистов по ресницам и бровям (+9%). А вот популярность мужчин-парикмахеров выросла лишь на +2%.

