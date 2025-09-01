Владельцам иностранных машин могут в 60 раз сократить время на уплату штрафов

У водителей иностранного транспорта будут сутки, чтобы уплатить штраф за нарушение ПДД. Если не успеть — машину эвакуируют, а самого водителя могут арестовать на 15 суток.

МВД собирается ограничить срок уплаты штрафов для собственников автомобилей, зарегистрированных за границей. Если такая машина нарушит ПДД, то у владельца будут только сутки на уплату штрафа, а не 60 дней, как сейчас.

Если срок истечет, то транспортное средство отправят на штрафстоянку, а водителя могут арестовать на 15 суток. Изменения затронут все транспортные средства, зарегистрированные за рубежом: легковые автомобили, мотоциклы, автобусы, грузовики. Об этом пишет «Коммерсант».

«Водители иностранных автомобилей часто демонстративно нарушают правила, так как не получают штрафов с использованием камер, а выписанные сотрудниками ГИБДД постановления не оплачивают. Этот правовой пробел давно должны были закрыть», — сказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

МВД принимает такое решение из-за увеличения роста числа штрафов, которые выписали транспортным средствам с заграничным учетом, а также из-за того, что у таких водителей низкая платежная дисциплина.

Например, в 2024 году иностранные транспортные средства получили 489,6 тыс. штрафов (+37,1% по сравнению с 2023 годом). Из них уплачено только 281 тыс. или 57,6%. С января по июль 2025 года в отношении собственников иностранного транспорта вынесли 359,6 постановлений, из которых исполнили только 47,2%.