Китайский банк Heihe Rural больше не ведет расчеты с Россией

Кредитная организация из КНР попала под санкции Евросоюза и прекратила работать с бизнесом из РФ.

Банк Heihe Rural попал под санкции Евросоюза и остановил все расчеты с Россией. Кредитная организация была одной из последних в Китае, которая готова открывать корсчета российским банкам.

19 июля 2025 года ЕС включил в санкционный список банк Heihe Rural, основная причина — предоставление услуг, связанных с криптоактивами, которые подрывают антироссийские ограничения. Решение начало действовать 9 августа 2025 года. Об этом пишут «Ведомости».

Сейчас российские банки и импортеры не могут проводить операции через Heihe Rural.