В законодательстве нет понятия «участник ВЭД»
Предприниматель на УСН может оказывать услуги россиянам по подбору и комплексному сопровождению покупки машины за границей: подбирать на зарубежных площадках автомобиль, содействовать в заключении договора покупки на имя заказчика, организовывать через брокера доставку авто в РФ.
Для этого в российском законодательстве не предусмотрена специальная регистрация, и такого понятия, как «участник ВЭД» сейчас нет.
При этом для целей налогообложения важно, какой договор предприниматель заключает с заказчиком.
Если ИП работает по агентскому договору, то его доходом будет только агентское вознаграждение.
А если у него договор услуг, то все, что он получает в рамках этого договора, является его доходом. То есть ИП на УСН с объектом «доходы» учитывает в доходах все поступления от заказчика, в том числе сумму залога, которая идет на оплату штрафов на аукционе, если заказчик откажется выкупать машину, а не только сумму за оплату услуг.
