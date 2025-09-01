В законодательстве нет понятия «участник ВЭД»

Чтобы оказывать услуги физлицам по подбору и сопровождению покупки автомобиля за рубежом не нужно регистрироваться.

Предприниматель на УСН может оказывать услуги россиянам по подбору и комплексному сопровождению покупки машины за границей: подбирать на зарубежных площадках автомобиль, содействовать в заключении договора покупки на имя заказчика, организовывать через брокера доставку авто в РФ.

Для этого в российском законодательстве не предусмотрена специальная регистрация, и такого понятия, как «участник ВЭД» сейчас нет.

При этом для целей налогообложения важно, какой договор предприниматель заключает с заказчиком.

Если ИП работает по агентскому договору, то его доходом будет только агентское вознаграждение.

А если у него договор услуг, то все, что он получает в рамках этого договора, является его доходом. То есть ИП на УСН с объектом «доходы» учитывает в доходах все поступления от заказчика, в том числе сумму залога, которая идет на оплату штрафов на аукционе, если заказчик откажется выкупать машину, а не только сумму за оплату услуг.

