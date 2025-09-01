Высшее образование помогло 75% предпринимателей начать бизнес

Больше всего университетское образование ценится среди молодых бизнесменов 24-34 лет. Они считают, что полученные знания помогают вести бизнес.

Сбер совместно с платформой «Нетология» выяснил, что больше двух третей бизнесменов (69%) имеют высшее образование. Подавляющее большинство — специалисты, бакалавры или магистры, 4% получили ученые степени или звания.

У 75% предпринимателей с высшим образованием есть только один диплом. У 21% — два, а у 4% — три или более документа об образовании. 21% бизнесменов имеют среднее специальное образование, а у 7% есть незаконченное высшее.

Самые популярные направления подготовки у предпринимателей — это экономика и технические специальности, юриспруденция, инженерия, менеджмент, бухгалтерия и педагогика.

В ИТ-секторе почти половина предпринимателей имеют профильное образование в сфере информационных технологий. Об этом сказано на сайте Сбербанка.

64% предпринимателей уверены, что университетские знания положительно сказались на запуски и развитии их бизнеса. Особо высоко образование ценится у молодых бизнесменов 24-34 лет. Из них 75% уверены, что образование им помогает вести свое дело.