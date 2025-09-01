👦 Рекламу во время детских передач предложили запретить

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил запретить рекламу во время трансляции контента для несовершеннолетних. Обращение он направил главе Роскомнадзора Андрею Липову.

«В целях решения данной проблемы мною подготавливается законопроект, который вносит изменения в ст. 14 Федерального закона " О рекламе ". Его ключевые положения предусматривают: установление прямого запрета на прерывание любой телепрограммы или интернет-контента, предназначенного для несовершеннолетних, демонстрацией рекламы; размещение рекламы допустимо исключительно до начала и/или после окончания транслируемой программы или видеоролика», — говорится в обращении.

Также Чернышов предлагает установить критерии для отнесения контента к детскому:

«В настоящее время наблюдается повсеместная практика прерывания мультфильмов, образовательных программ, развлекательных шоу рекламными блоками в произвольные моменты времени – как в эфире телеканалов, так и на видеоплатформах. Подобная фрагментация подачи материала наносит двойной ущерб.

Это разрушает целостность восприятия, создает нервное напряжение и способствует формированию клипового мышления, что затрудняет в дальнейшем способность к концентрации и глубокому анализу информации», — прокомментировал вице-спикер Госдумы.