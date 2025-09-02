19 тысяч организаций стали убыточными в первой половине 2025 года

Убыточность компаний в России выросла до 30,4%. 19 тысяч компаний зафиксировали убытки на сумму больше 5 трлн рублей.

В первые шесть месяцев 2025 года 19 тыс. компаний зафиксировали убыток. Это почти треть российских предприятий.

В расчет убыточности не брали представителей МСП, финансовые и государственные структуры. Убыточность выросла и достигла 30,4%. Такой результат стал максимальным с 2020 года, когда из-за пандемии и перехода в онлайн в минус ушло 35% организаций. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

За первую половину 2025 года 43 тыс. компаний получили прибыль на сумму 18,4 трлн рублей, а 19 тыс. — убытки свыше 5 трлн.

«В большинстве развитых стран доля убыточных компаний колеблется в диапазоне 10-20%. Показатель в 30% — это высокий уровень, хотя не уникальный для развивающихся рынков в условиях кризисов. Оптимальной нормой считается значение не выше 15-20%», — сказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин назвал основную причину роста числа убыточных компаний — высокая ключевая ставка. На обслуживание долга стало слишком много расходов. Также на бизнес давит рост издержек, дорогая логистика и изменения в налоговом законодательстве, в частности, увеличение налога на прибыль с 20% до 25%.

Также убыточность может быть связана с ростом номинальных зарплат, которые за год увеличились на 15%.

В Минэкономразвития объяснили, что показатель убыточности обладает сезонностью: в начале года он высокий, а в конце снизится.

«Под давлением остаются строительство и производство товаров длительного пользования — автомобилей, бытовой техники, промышленного оборудования. Здесь слишком высока конкуренция с Китаем, склады дистрибуторов которого уже переполнены», — сказал руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов.

Большие убытки в сфере добычи угля, производстве и распределении горячей воды и пара, в водоснабжении и водоотведении, в утилизации отходов. К наименее убыточным отраслям относятся: производство резиновых и пластмассовых изделий, бумаги, лекарств, текстиля и сфера оптовой торговли. Позитивные результаты у IT-отрасли, которая ежегодно получает больше 1 трлн налоговых льгот, в промышленном производстве и машиностроении.