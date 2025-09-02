С 1 сентября 2025 бизнес должен передавать в ГИС обезличенные персданные

Вступили в силу изменения в закон о персональных данных. Согласие теперь нужно оформлять отдельным документом.

С 1 сентября вступили в силу изменения в закон о персональных данных № 152-ФЗ.

Теперь российские компании будут передавать обезличенные данные в ГИС. Законом от 08.08.2024 № 233-ФЗ установлены особенности обработки персданных, полученных в результате обезличивания, при формировании составов таких данных и предоставления доступа к ним.

Депутат Антон Немкин пояснял, что в законе акцент сделан на том, что при соблюдении технических и юридических условий изображения лиц и голосовые записи могут обрабатываться без предварительного согласия человека – при условии их должного обезличивания.

Доступ к ГИС для обработки обезличенных данных смогут получить российские компании после запроса в Минцифры и прохождения проверки.

Обезличенные данные будут использоваться для выявления проблем и потребностей: какие маршруты общественного транспорта перегружены, где есть потребность в строительстве школ или других объектов инфраструктуры.

Также с 1 сентября согласие на обработку персданных нужно оформлять отдельно от других документов (закон от 24 июня 2025 г. № 156-ФЗ).

