💐 Лимит на подарки учителям и врачам предложили увеличить

Действующее ограничение в 3 тыс. рублей на практике не соблюдается, так как цветы в периоды повышенного спроса стоят дороже.

Депутат Ярослав Нилов предложил изменить законодательство, устанавливающее лимит в 3 000 рублей на подарки для учителей и врачей.

Ранее о необходимости учитывать законодательные ограничения при вручении подарков педагогам и сохранять чек на приобретаемый товар говорила депутат Татьяна Буцкая.

Нилов считает, что норму пора поменять.

«Считаю, пора пересмотреть сумму 3 тыс. рублей как потолок допустимой стоимости подарка или цветов и внести необходимые поправки в ст. 575 ГК. Для государственных и муниципальных служащих ныне действующие нормы можно сохранить, а вот для учителей и врачей, которых люди хотят искренне поблагодарить или поздравить, скажем, с профессиональным праздником, явно пришло время иначе взглянуть на предельную сумму», — написал Нилов.

Он подчеркнул, что установленное ограничение в 3 тыс. рублей и так не соблюдается, так как цены на цветы к 1 сентября многократно вырастают. Кроме того, ограничение установили в 2008 году, и с учетом инфляции деньги «заметно обесценились».

«Да и, честно говоря, сама мысль о том, что вместе с букетом или подарком нужно передавать фискальный чек, откровенно унизительна. Это знак признательности педагогу или отгрузка матценностей на склад под отчет?» — добавил Нилов.

Он обещает обсудить инициативу с экспертным сообществом, после чего будут подготовлены соответствующие конкретные предложения.