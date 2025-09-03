До конца 2025 года малые технологические компании получат 1,7 млрд рублей

С 2022 года помощь от государства получили 345 МТК, в основном это льготные кредиты.

Всего в 2025 году государство выделило на поддержку малых технологических компаний (МТК) 10,5 млрд рублей. Предприниматели уже заключили договоры на 8,8 млрд. До конца года МТК получает еще 1,7 млрд.

За все время работы программы господдержки с 2022 года помощь получили 345 МТК, общий объем составил 56,7 млрд рублей. Суммарный доход таких компаний по итогам 2024 года достиг почти 265 млрд.

«Малые технологические компании заняли важную нишу в экономике и во многих секторах. Они разрабатывают уникальную импортозамещающую продукцию и технологии, способные обеспечить нашей стране технологический суверенитет», — сказал первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников.

Динамика развития МТК выше, чем у других представителей малого и среднего бизнеса. В этой сфере занятость выросла на 39% с 2021 года. Компании создали 50 тыс. новых рабочих мест, по 9 на одну организацию. Рост занятости по всего сегменту МСП составил 748,2 тыс. человек.

Генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что малый технологические компании уже переросли стартапы: у них больше доходов и налоговых отчислений в бюджет.