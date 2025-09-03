Депутаты предлагают предоставлять соцпомощь многодетным до 18-летия младшего ребенка

В Госдуму внесен законопроект-2025 об установлении единых основ предоставления социальной поддержки многодетным семьям.

Депутаты от СРЗП 2 сентября внесли в Госдуму законопроект об изменении порядка предоставления госпомощи многодетным семьям.

Законопроект предусматривает «установление единых правовых и организационных основ предоставления социальной поддержки» многодетным семьям по всей стране.

«Ключевая новелла проекта состоит в предоставлении мер социальной поддержки таким семьям до достижения младшим ребенком возраста 18 лет (либо 23 лет при его обучении в образовательной организации по очной форме), в отличие от ранее действовавшего порядка, согласно которому поддержка прекращалась по достижении соответствующего возраста старшим ребенком семьи», — пишут авторы инициативы.

Депутаты считают, что это обеспечит стабильность господдержки вплоть до совершеннолетия самого младшего ребенка в семье.

Также законопроект предусматривает меры поддержки многодетных родителей в сфере трудовых отношений, право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок на территории РФ независимо от места жительства и другие льготы на федеральном и региональном уровне.

Если закон примут, он вступит в силу с даты официального опубликования.