🥛 Мантруров: благодаря маркировке продажи просрочки уменьшились в 41 раз, а бюджет получил 1,2 трлн рублей

Номенклатуру маркируемых товаров будут расширять. Также проводится эксперимент по недопущению поставок небезопасной продукции в социальные учреждения без касс.

На кассах с момента запуска разрешительного режима блокировали продажу более 2 млрд потенциально опасных товаров, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

«Стала внедряться система запретов на проведение кассовых операций по определенным категориям товаров. Это существенным образом снизило продажу просроченной продукции – например, по молочке в 41 раз. С момента запуска механизма была заблокирована продажа более 2 млрд потенциально небезопасных товаров», — отметил Мантуров.

Также он рассказал о проведении эксперимента по недопущению поставок небезопасной продукции в социальные учреждения, где нет касс. В нем участвуют более 1,5 тыс. школ, детских садов, больниц и других учреждений в семи регионах и 34 оператора питания.

«"Пилот" сосредоточен на чувствительных категориях продуктов, — вода и молочка, но список планируется расширить. На данный момент даже в добровольном пилотном режиме уже удалось выявить более 500 тонн некачественной продукции», — добавил вице-премьер.

От маркировки есть и фискальные результаты. Так, в 2019-2024 годах благодаря обелению рынка в бюджет поступило около 1,2 трлн рублей.

Власти собираются продолжать расширение номенклатуры маркируемых товаров, указал первый вице-премьер.