💊 Соцподдержку от СФР можно получить деньгами или в натуральной форме

Если есть право на льготы, до 1 октября 2025 нужно выбрать форму их получения.

Россияне, имеющие право на федеральные льготы и меры соцподдержки, могут до конца сентября решить, в натуральной или денежной форме они хотят их получать, напомнил СФР.

В натуральной форме можно получить лекарства и медизделия, путевки в санаторий, бесплатный проезд на пригородных электричках, бесплатный проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

А если человек не собирается пользоваться этими услугами – он может получить денежную компенсацию. Для этого до 1 октября нужно подать заявление:

на Госуслугах;

в отделении СФР;

в МФЦ.

«Указать способ получения можно разный по каждой услуге из набора. Например, сохранить право на путевку в санаторий и проезд до него, но отказаться от лекарств, которые будут ежемесячно компенсировать выплатой», — пояснил Соцфонд.

Выбранная форма будет применяться со следующего года и до тех пор, пока человек не подаст новое заявление.

Если заявление уже подавали, делать это снова не нужно. Денежную компенсацию будут выплачивать до тех пор, пока человек не изменит решение.