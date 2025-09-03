💊 Соцподдержку от СФР можно получить деньгами или в натуральной форме
Россияне, имеющие право на федеральные льготы и меры соцподдержки, могут до конца сентября решить, в натуральной или денежной форме они хотят их получать, напомнил СФР.
В натуральной форме можно получить лекарства и медизделия, путевки в санаторий, бесплатный проезд на пригородных электричках, бесплатный проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
А если человек не собирается пользоваться этими услугами – он может получить денежную компенсацию. Для этого до 1 октября нужно подать заявление:
на Госуслугах;
в отделении СФР;
в МФЦ.
«Указать способ получения можно разный по каждой услуге из набора. Например, сохранить право на путевку в санаторий и проезд до него, но отказаться от лекарств, которые будут ежемесячно компенсировать выплатой», — пояснил Соцфонд.
Выбранная форма будет применяться со следующего года и до тех пор, пока человек не подаст новое заявление.
Если заявление уже подавали, делать это снова не нужно. Денежную компенсацию будут выплачивать до тех пор, пока человек не изменит решение.
