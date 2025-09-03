Реклама в мессенджере MAX может вырасти до 600 млн рублей в 2025 году

Число каналов в мессенджере MAX с аудиторий от 1 тысячи человек может вырасти до 10-12 тысяч, пока что их 170. Вместе с этим увеличится и объем рекламы.

Объем рекламы в мессенджере MAX по итогам 2025 года может составить 500-600 млн рублей. Однако пока что запросы на рекламу на этой площадке единичны.

Сейчас в мессенджере MAX 170 каналов с аудиторией от 1 до 60 тыс. подписчиков. Согласно прогнозу платформы Telega.in, число каналов может увеличится до 10-20 тыс. Об этом пишет «Коммерсант».

В Telega.in уже видят растущий интерес рекламодателей к новой площадке, которая внедрила каталог каналов для продвижения. Однако, несмотря на рост бюджета, MAX будет уступать другим платформам, например, Telegram. У последнего прирост рекламы до конца 2025 года составит 50% — до 12,4 млрд рублей. Объем рекламного рынка на YouTube увеличится на 23% — до 24,7 млрд рублей.

Сейчас активность в MAX в основном проявляется в виде кросспостинга, но к 2026 году спрос на размещение рекламы в мессенджере может вырасти в 3-5 раз, считает директор по производству креативного агентства Milestone Максим Мосяков. Основными рекламодателями станут компании из сфер «финансы», E-com, «ретейл» и «фарма».