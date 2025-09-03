Мигрантов могут обязать устанавливать и использовать МАХ

Депутаты предлагают создать канал для взаимодействия мигрантов с властями и работодателями.

Главе МВД Владимиру Колокольцеву направили предложение обязать мигрантов устанавливать мессенджер MAX и использовать его во время пребывания в России.

Авторы обращения – вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты от фракции «Новые люди».

«Считаем необходимым законодательно закрепить обязанность иностранных граждан, пребывающих на территории Российской Федерации, устанавливать и использовать мессенджер MАХ в период нахождения в стране», — цитирует обращение РИА Новости.

Депутаты считают, что это позволит интегрировать национальный мессенджер с государственными сервисами, повысить эффективность контроля за миграционной ситуацией, создать единый безопасный цифровой канал для взаимодействия мигрантов с властями и работодателями, а также снизит вероятность использования иностранных мессенджеров в незаконных целях.

Авторы инициативы просят поручить профильным департаментам МВД проработать вопрос о внесении в законодательство изменений, предусматривающих обязательную установку и использование мигрантами мессенджера МАХ.