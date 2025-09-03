Минцифры хочет внести в цифровой профиль компании информацию об имуществе, НДФЛ и акцизах
На портале проектов нормативных правовых актов появился проект постановления правительства, который подготовило Минцифры (ID проекта 159800). Согласно документу, цифровой профиль юрлица будет расширен — в него включат девять категорий сведений, в том числе информацию:
о численности работников;
доходах ИП на упрощенной системе;
декларациях по сельхозналогу;
по акцизам (табак, алкоголь, топливо, виноград и др.);
по налогу на имущество;
об отчетах по страховым выплатам и НДФЛ без персонализации.
Расширенный список сведений хотят вводить поэтапно — с октября 2025 по январь 2027 года. Об этом пишут «Ведомости».
Минцифры считает, что новая система с цифровыми профилями должна обеспечить гражданам, компаниям и ИП доступ к данным, которыми располагают госорганы. Например, организации, выдающие займы, смогут запрашивать официальные сведения о доходах в течение минуты.
Документ до 2030 года продлит срок проведения эксперимента по повышению качества и связанности данных в государственных информационных ресурсах. Проект должен был завершиться в 2025 году.
Начать дискуссию