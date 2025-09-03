Минцифры хочет внести в цифровой профиль компании информацию об имуществе, НДФЛ и акцизах

Чтобы у жителей страны, компаний и ИП был доступ к информации, которой располагают госорганы, создают специальные цифровые профили. Этот эксперимент продлят до 2030 года.

На портале проектов нормативных правовых актов появился проект постановления правительства, который подготовило Минцифры (ID проекта 159800). Согласно документу, цифровой профиль юрлица будет расширен — в него включат девять категорий сведений, в том числе информацию:

о численности работников;

доходах ИП на упрощенной системе;

декларациях по сельхозналогу;

по акцизам (табак, алкоголь, топливо, виноград и др.);

по налогу на имущество;

об отчетах по страховым выплатам и НДФЛ без персонализации.

Расширенный список сведений хотят вводить поэтапно — с октября 2025 по январь 2027 года. Об этом пишут «Ведомости».

Минцифры считает, что новая система с цифровыми профилями должна обеспечить гражданам, компаниям и ИП доступ к данным, которыми располагают госорганы. Например, организации, выдающие займы, смогут запрашивать официальные сведения о доходах в течение минуты.

Документ до 2030 года продлит срок проведения эксперимента по повышению качества и связанности данных в государственных информационных ресурсах. Проект должен был завершиться в 2025 году.