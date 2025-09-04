ФНС объяснила про минимальный срок владения, если объект приобретался долями по разным основаниям

Согласно общему правилу НК, доходы от продажи недвижимого имущества освобождены от НДФЛ, если минимальный срок владения составляет 5 лет. А если недвижимость получена в порядке наследства, то 3 года.

ФНС уточнила, что в случае приобретения объекта недвижимости долями по разным основаниям, то минимальный предельный срок владения определяется исходя из условий первичного возникновения права общей долевой собственности.

То есть, если первичное право на долю возникло в порядке наследства — то 3 года.