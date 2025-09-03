ЦОК КПП БСН 03.09 Мобильная
🔴 Вебинар: Как бухгалтеру перейти в аналитику 1С и удвоить доход →

Самозанятый за границей, новые правила вычетов и проверки-2025 — в новой подборке Клерк.Плюс

В Клерк.Плюс вышли новые разборы и конспекты вебинаров: письма Минфина и ФНС, соцвычеты, возвраты, страховые взносы и налоговые проверки. Забирайте и используйте в работе.

  1. Справку для налогового вычета на медицинские услуги теперь выдают только после фактического оказания услуг, но с привязкой к году оплаты. В обзоре собраны важные письма Минфина и ФНС за август 2025 года по налоговой теме.

  2. Возврат товаров можно оформить двумя способами: через корректировочный счет-фактуру или обратную реализацию. В каждом случае есть свои нюансы, которые нужно учитывать, чтобы не вызвать вопросов у налоговой.

  3. Самозанятый за границей. Разобрали, когда сохраняется статус самозанятого при переезде за рубеж и как правильно платить налоги, если работа ведется из другой страны.

  4. Страховые взносы и расходы. Минфин подтвердил — даже переплату по налогам и взносам можно правомерно включать в расходы. Подробно рассмотрели, как отражать начисленные страховые взносы в декларации по прибыли.

  5. Добровольное страхование и налог на прибыль. В новом мини-курсе объясняем, когда расходы на добровольное страхование учитываются в целях налогообложения и как формируется база по страховым взносам.

  6. Налоговые проверки-2025. Практическое руководство по камеральным и выездным проверкам, а также по новым акцентам предпроверочного анализа.

Все эти материалы уже доступны подписчикам Клерк.Плюс и Клерк.Премиум. Следите за обновлениями и используйте новые разборы в работе.

Если вы пока не подписаны — присоединяйтесь:

👉 Подписаться на Клерк.Плюс — доступ к свежим разборам, мини-курсам, конспектам вебинаров и базе консультаций всего за 499 рублей в месяц.

👉 Подписаться на Клерк.Премиум — онлайн-курсы, вебинары и записи, проверка контрагентов, консультации экспертов, а также ИИ-помощник и ИИ-чат. Подписка стоит 2499 рублей в месяц — а при оплате за год цена становится ещё ниже.

Дата публикации: 03.09.2025, 21:58

Комментарии

1
  • Татьяна Жукова

    Важно также учитывать, что при возврате товаров необходимо правильно оформить бухгалтерские проводки, чтобы корректно отразить операцию в учете.

Главная Тарифы