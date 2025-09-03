Самозанятый за границей, новые правила вычетов и проверки-2025 — в новой подборке Клерк.Плюс
Справку для налогового вычета на медицинские услуги теперь выдают только после фактического оказания услуг, но с привязкой к году оплаты. В обзоре собраны важные письма Минфина и ФНС за август 2025 года по налоговой теме.
Возврат товаров можно оформить двумя способами: через корректировочный счет-фактуру или обратную реализацию. В каждом случае есть свои нюансы, которые нужно учитывать, чтобы не вызвать вопросов у налоговой.
Самозанятый за границей. Разобрали, когда сохраняется статус самозанятого при переезде за рубеж и как правильно платить налоги, если работа ведется из другой страны.
Страховые взносы и расходы. Минфин подтвердил — даже переплату по налогам и взносам можно правомерно включать в расходы. Подробно рассмотрели, как отражать начисленные страховые взносы в декларации по прибыли.
Добровольное страхование и налог на прибыль. В новом мини-курсе объясняем, когда расходы на добровольное страхование учитываются в целях налогообложения и как формируется база по страховым взносам.
Налоговые проверки-2025. Практическое руководство по камеральным и выездным проверкам, а также по новым акцентам предпроверочного анализа.
Важно также учитывать, что при возврате товаров необходимо правильно оформить бухгалтерские проводки, чтобы корректно отразить операцию в учете.