🛀 Поверки счетчиков предлагают сделать бесплатными для россиян
Депутат Сардана Авксентьева предложила освободить людей от платы за поверку счетчиков.
«Необходимо обязать ресурсоснабжающие организации за свой счет проводить поверку счетчиков, потому что это тот прибор, с помощью которого они взимают с нас плату и в конечном итоге имеют какую-то прибыль. Более того, если приборы учета не поверены, то организации начинают применять повышающие коэффициенты», — заявила Авксентьева.
По ее словам, инициатива исходит от россиян и выработана по итогам совместной работы со всеми участниками рынка ЖКХ.
Поверка счетчиков – это обязательная процедура, которую жильцы проводят регулярно, независимо от того, исправен прибор или нет. Услуги по поверке счетчиков платные, их оказывают аккредитованные организации.
