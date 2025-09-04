Депутаты предложили изменить правила расчета трудового и страхового стажа

Отпуск по уходу за каждым ребенком до 1,5 лет предлагают учитывать в страховой стаж родителей в двойном размере.

3 сентября 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается изменить порядок учета в трудовом стаже работника отпусков по уходу за ребенком.

Сейчас, согласно ст. 256 ТК, отпуск по уходу за ребенком засчитывается в трудовой стаж и в стаж работы по специальности, кроме случаев досрочного назначения страховой пенсии по старости.

Законопроектом предлагается установить, что отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет будет включаться в такой стаж в двойном размере.

Также предлагается внести поправки в закон о пенсиях и установить, что при расчете страхового стажа периоды ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет засчитываются в страховой стаж в двойном размере.

Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.