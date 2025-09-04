Каждый может стать лучшим в мини-играх «Клерка»! Попадите в рейтинг игроков

Пробуйте побить уже установленные рекорды. Выбирайте понравившуюся игру и покажите, что именно вы достойны быть на первой строчке!

В мини-играх от «Клерка» появилась рейтинговая система. Мы начали публиковать лучшие результаты игроков, чтобы у каждого появился азарт посоревноваться и побить уже установленный рекорд. Пока рейтинг есть не везде, но он обязательно появится)

Рейтинг пользователей в мини-играх от «Клерка»

Отдохните от счетов, проводок и цифр. Перезагрузите голову, сыграв в сапера или сложив косынку. А если хочется чего-то необычного, то рекомендуем бухгалтерскую виселицу, где нужно по буквам угадывать слова, связанные с финансами, налогами и отчетностью.

Полный список игр вы можете найти на странице со всеми инструментами «Клерка».