📦 За использование упаковки из бумаги и гофрокартона Росприроднадзор может потребовать отчет

Отчитываться по экологическому сбору должны не только производители и импортеры, а все, кто использует упаковку.

Компания получила письмо от Росприроднадзора (РПН) о том, что она использует упаковку из бумаги и гофрокартона, поэтому должна отчитаться за 2022 и 2023 год. За более поздние периоды – не нужно. При этом компания не производит упаковки, а купила гофрокартон и прокладывала свои товары, чтобы они не царапались.

О том, что компания производит товары и пользуется бумагой и картоном, РПН узнал из открытых источников, говорится в письме.

За сдачу отчетов с опозданием большие штрафы – от 500 000. Можно ли совсем не сдавать отчет, спросили в нашем Телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».

Оказалось, другие подписчики тоже сталкивались с такими требованиями.

«Пока пришло требование явиться для составления протокола за 2024 год. Позвонили по указанному телефону. Спросили, можно ли как-то избежать штрафа? Сотрудник сказала, что это из Москвы указание, и штрафа не избежать», — рассказали в чате.

Но юрист подсказал, что штраф можно снизить до минимального размера – 70 тыс. рублей (ст. 8.5.1 КоАП).

Другие участники удивились требованиям РПН, так как были уверены, что отчитываются только производители и импортеры.

«Мы как производители упаковки сдавали только за 2024 год, за 2022 и 2023 мы отбились и от сдачи отчетности, и от штрафов, так как на эти годы был мораторий, и отчитываться должны были как раз те, кто покупал у нас упаковку» — рассказал еще один подписчик.

Срок привлечения к ответственности – 1 год с момента нарушения. Оштрафовать могут за упаковку, выпущенную в обращение в 2023-м, так как по ней в 2025 году был срок сдачи отчета о выполнении нормативов утилизации, расчета экосбора и срок оплаты.

Не производитель, который покупает картон для хознужд, экосбор платить не должен. Это касается 2022-2023 годов, с 2024 за упаковку платит экосбор ее производитель или импортер, — уточнила участница беседы.