Ошибки в таможенных декларациях приводят к уплате повышенных пошлин и штрафам: собрали самые распространенные нарушения 2025

Сотрудники таможни могут отправить груз на досмотр даже если вес товара будет на 100 грамм отличаться от заявленного в декларации.

В первом квартале 2025 года таможенные органы возбудили свыше 660 уголовных дел. А наибольшее количество административных дел – 27 173 – за нарушение таможенных правил (гл. 16 КоАП). В 2024 году за нарушения при декларировании товаров доначислили свыше 9 млрд рублей.

Одна из часто встречающихся ошибок в таможенных декларациях — неправильный код ТН ВЭД. Он определяет размер пошлины и нужны ли на груз разрешительные документы или нет. К примеру, если вместо кода для игрушек указать код «текстильные изделия», размер пошлины вырастет с 5% до 12%.

Начинающие импортеры ошибаются, когда думают — чем меньше стоимость товара, тем ниже пошлина. На самом деле таможня сопоставляет цену с базами данных по аналогичным товарам. И если выяснится, что цену намеренно занизили, придется уплатить штраф.

Также декларация будет с нарушением, если сотрудники ФТС обнаружат даже небольшие расхождения по весу и количеству товара. В таком случае груз отправят на досмотр, который займет от 1 дня до недели.

Стоит обратить внимание на перевод наименования товара. Например, если свечу по ошибке перевести как лампа, то это будет грубой ошибкой. Потребуется переделывать документы на груз.

Ошибки в декларациях также допускают при указании страны происхождения. Например, товары из Сербии можно ввести на льготных условиях, а из Китая импорт возможен только при уплате полной пошлины.

