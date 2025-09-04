Слуцкий предложил выводить россиян из «кредитного рабства», а для семей с детьми уменьшать проценты

Если один ребенок – ставка будет 6%, а если трое – проценты предлагается обнулить.

Депутат Леонид Слуцкий предложил установить льготные ставки по кредитам для семей с детьми. Об этом он написал в докладе «о проблеме кредитного рабства россиян».

«ЛДПР настаивает: кредит должен быть дешевле для семей с детьми. Аналогично нашему предложению по семейной ипотеке: 6% для семьи с одним ребенком, 3% для семьи с двумя детьми, 0% для семьи с тремя и более детьми. И мы будем этого добиваться», — прокомментировал Слуцкий.

Он добавил, что долги доводят россиян до отчаяния и психических расстройств, а при участии коллекторов жизнь превращается в ад.

По его словам, долги есть почти у половины россиян – то есть, по сути, у каждой семьи.

«Просроченные долги перевалили за полтора триллиона — это печальный рекорд последних лет», — уточнил депутат.

Предлагаемые меры улучшат уровень жизни российских семей и окажут положительное влияние на демографическую ситуацию, уверен он.