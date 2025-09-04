НСПК рассказала, как работает биометрия для верификации покупок

Система использует образ конкретного человека и не перепутает его с другим.

Новая биометрическая платформа Национальной системы платежных карт (НСПК) не даст возможности использовать чужой счет для оплаты. Об этом сообщил гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин.

«Когда человек приобретает товар, то оплата будет производиться со счета, который привязан к человеку. Мы избежим моментов, когда привязан один человек, а оплатил другой человек», — пояснил Дубынин.

Система использует биометрический образ конкретного человека, платеж привязан к владельцу счета, что обеспечивает высокую степень безопасности.

Технология будет работать по аналогии с платежными картами и сможет применяться для любых покупок.

В дальнейшем система будет проверять не только возраст покупателя, но и социальные параметры, что позволит автоматически применять льготы и скидки для различных категорий граждан, добавил руководитель НСПК.