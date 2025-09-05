Специалист по бухучету рассказала о ключевых аспектах работы E-commerce
Продажи через интернет стремительно растут, а вместе с ними — и требования к юридическому оформлению, защите данных и налоговому учету. Если вы — владелец интернет-магазина, бухгалтер или маркетплейс-менеджер, этот вебинар поможет вам правильно оформлять сделки и документооборот, соблюдать закон о персональных данных и избегать штрафов, настроить онлайн-кассу и программное обеспечение для автоматизации учета, а также вести бухгалтерию и налогообложение без ошибок.
На вебинаре мы разбираем следующие темы:
Организация продаж через интернет-магазин
Схема взаимодействия с покупателем: оферта, оплата, доставка, возвраты
Персональные данные покупателей
Первичные документы и документы на доставку
Программное обеспечение и онлайн-кассы
Бухгалтерский и налоговый учет
Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
