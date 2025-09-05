ЦОК КПП ВЭД 04.09 Мобильная
Специалист по бухучету рассказала о ключевых аспектах работы E-commerce

Вы узнаете все о продаже товаров через интернет-магазины: от оформления сделок до бухгалтерского учета и онлайн-касс.

Продажи через интернет стремительно растут, а вместе с ними — и требования к юридическому оформлению, защите данных и налоговому учету. Если вы — владелец интернет-магазина, бухгалтер или маркетплейс-менеджер, этот вебинар поможет вам правильно оформлять сделки и документооборот, соблюдать закон о персональных данных и избегать штрафов, настроить онлайн-кассу и программное обеспечение для автоматизации учета, а также вести бухгалтерию и налогообложение без ошибок.

На вебинаре мы разбираем следующие темы:

Организация продаж через интернет-магазин

Схема взаимодействия с покупателем: оферта, оплата, доставка, возвраты

Персональные данные покупателей

  • Требования 152-ФЗ: сбор, хранение и защита данных.

  • Политика конфиденциальности и согласие клиентов.

Первичные документы и документы на доставку

  • Чек, товарная накладная (ТОРГ-12), УПД, транспортная накладная.

  • Как правильно оформить возврат и корректировку.

Программное обеспечение и онлайн-кассы

  • Выбор CRM, интеграция с 1С и сервисами доставки.

  • Работа с ОФД, фискальными накопителями и облачными кассами.

Бухгалтерский и налоговый учет

  • Учет выручки, себестоимости и расходов на логистику.

  • Особенности работы с эквайрингом и электронными платежами.

Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

