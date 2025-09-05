Специалист по бухучету рассказала о ключевых аспектах работы E-commerce

Вы узнаете все о продаже товаров через интернет-магазины: от оформления сделок до бухгалтерского учета и онлайн-касс.

Продажи через интернет стремительно растут, а вместе с ними — и требования к юридическому оформлению, защите данных и налоговому учету. Если вы — владелец интернет-магазина, бухгалтер или маркетплейс-менеджер, этот вебинар поможет вам правильно оформлять сделки и документооборот, соблюдать закон о персональных данных и избегать штрафов, настроить онлайн-кассу и программное обеспечение для автоматизации учета, а также вести бухгалтерию и налогообложение без ошибок.

Смотрите запись вебинара!

На вебинаре мы разбираем следующие темы:

Организация продаж через интернет-магазин Схема взаимодействия с покупателем: оферта, оплата, доставка, возвраты Персональные данные покупателей Требования 152-ФЗ: сбор, хранение и защита данных.

Политика конфиденциальности и согласие клиентов. Первичные документы и документы на доставку Чек, товарная накладная (ТОРГ-12), УПД, транспортная накладная.

Как правильно оформить возврат и корректировку. Программное обеспечение и онлайн-кассы Выбор CRM, интеграция с 1С и сервисами доставки.

Работа с ОФД, фискальными накопителями и облачными кассами. Бухгалтерский и налоговый учет Учет выручки, себестоимости и расходов на логистику.

Особенности работы с эквайрингом и электронными платежами.

Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.