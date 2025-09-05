⚡️ Итоги дня: россияне стали в два раза чаще отдыхать в кредит, к 2026 году построят мост в КНДР, Конор Макгрегор хочет стать президентом Ирландии

Более 80% автомобилей покупают в кредит. Производители и власти пытаются стимулировать спрос льготными ставками.

Россияне стали в два раза чаще отдыхать в кредит. В 2025 году доля составила 10,2%, в то время как в 2024 году таких было всего 5,8%. По оценкам экспертов, рост спровоцирован желанием россиян зафиксировать цену путевки в условиях удорожания, а также снижением ключевой ставки в летний период.

Шесть российских банков могут столкнуться с кассовым разрывом и лишиться лицензии, как банк «Таврический». Банк сделал ставку на максимально высокие доходности по вкладам под 17-20%, но это привело к кассовому разрыву после снижения ключевой ставки.

Путин пообещал к 2026 году построить мост из России в КНДР, чтобы еще сильнее сблизиться с республикой.

Россияне бросились скупать комнаты в коммуналках из-за огромных цен на квартиры. В условиях высокой ключевой ставки граждане все чаще выбирают комнаты в старом фонде. На фоне ажиотажа комнаты подорожали до 62%. Например, в Петербурге они стоят в среднем 2,97 млн, в Москве — 4,63 млн.

В России начался кризис масштаба 90-х, заявил гендиректор «Северстали» Александр Шевелев. Так он описал состояние всей металлургической отрасли в стране. Кризис вызван обвалом экспорта, санкциями и рекордно затяжной высокой ключевой ставкой ЦБ.

Зумеры перестали заниматься сексом. С 1990 года частота секса снизилась с 55% до 37%. Среди 18-29-летних каждый четвертый никогда не имел половых связей. Исследователи винят гаджеты и соцсети, молодежь перестала ходить в бары и клубы, вместо этого они сидят в телефонах.

Депутат Сергей Миронов предложил ввести плату за интенсивность пользования автомобилем. Он считает, что более справедливым будет, если те, кто интенсивно использует автомобиль, будут нести большие расходы, чем те, кто пользуется им эпизодически.

Объем трат на аренду самокатов снизился впервые за пять лет. Во втором квартале средняя стоимость поездки составила 101 рубль, а к концу года, по прогнозам аналитиков, может снизиться до 95.

В Челябинске ПВЗ Ozon совместили с крематорием для животных. Маркетплейс закрыл точку, а полиция начала проверку. По данным СМИ, сотрудники пункта выдачи складывали тела животных в отдельном месте, а едва живых больных питомцев оставляли на время в подсобном помещении.

Lego показала самый дорогой набор в истории. Звезда смерти из «Звездных войн» состоит из 9 тыс. деталей и стоит 1 тыс. долларов (81 тыс. рублей).

В Японии запустили скоростной поезд на магнитной подушке со скоростью 500 км/час.

Конор Макгрегор баллотируется на пост президента Ирландии. Боец ММА призвал сторонников добиться включения его фамилии в избирательные бюллетени — ему нужна поддержка парламентариев или местных советов для регистрации кандидатом.

США в июле 2025 года впервые закупили куриные яйца из России. Сделка на 455 тыс. долларов.