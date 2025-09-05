ИИ может стать помощником бухгалтера: нейросети подарят специалистам больше свободного времени

Искусственный интеллект может взять на себя рутинные задачи, чтобы бухгалтеры могли сконцентрироваться на анализе показателей и больше зарабатывать за счет своего профессионализма.

Профессия бухгалтер начала меняться с появлением искусственного интеллекта (ИИ). Он уже не конкуренция, а видимый инструмент для увеличения доходов и оптимизации работы бухгалтера с нуля и без лишней рутинности.

Что может делать искусственный интеллект в бухгалтерии:

автоматизировать рутинные задачи. Например, вносить в систему первичные документы, проводить сверку банковских выписок, контролировать сроки платежей;

помогать в составлении отчетности. Нейросеть сверит данные между различными регистрами, проверяет соответствие требованиям законодательства и выявляет расхождения;

участвовать в разработке бизнес-стратегий. Бухгалтер будущего будет участвовать в разработке бизнес-стратегий на основе данных, помогать внедрять автоматизированные решения, оптимизирующие процессы, выполнять функции внутреннего аудитора, оценивая эффективность процессов компании.

Однако ИИ не может полностью заменить работу бухгалтера. Машины могут облегчить работу специалистов по учету, а также помочь им освободить время для того, чтобы найти варианты для дополнительных заработков.

На вебинаре разберем:

Как будет развиваться профессия Бухгалтер в условиях цифровизации и нейросетей. На чем сейчас зарабатывает бухгалтер и как меняется структура доходов. ИИ как помощник бухгалтера: зачем и как автоматизировать процессы. Практические кейсы: использование DeepSeek, Алисы, Gwen, Perplexity, чат GPT «Клерка». Развитие личного бренда бухгалтера с использованием ИИ: как ИИ помогает создавать контент, вести соцсети и быстро реагировать на запросы;

как управлять большим клиентским портфелем без снижения качества;

примеры новых продуктов и услуг, которые становятся возможными благодаря ИИ.

6. Вопросы кибербезопасности и правовые аспекты работы с ИИ в бухгалтерии.

Спикер — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.

