🌐 Соцсети, маркетплейсы и службы такси будут работать при отключении мобильного интернета

Разработано техническое решение, позволяющее не блокировать определенные ресурсы при ограничении работы интернета.

Россияне получат доступ к востребованным интернет-сервисам во время отключения мобильного интернета, сообщило Минцифры.

Для этого ведомство и операторы связи разработали специальное техническое решение.

«Операторы уже обеспечивают доступ к этим сервисам в пилотном режиме. Для доступа к интернет-ресурсам не требуется дополнительной идентификации и прохождения капчи», — отмечает Минцифры.

В белый список попадут «наиболее популярные интернет-ресурсы России»: соцсети, маркетплейсы, навигаторы, такси, службы доставки, супермаркеты, личные кабинеты операторов связи. Также сохранится доступ к Госуслугам, платформе для дистанционного голосования, сайтам Президента и Правительства. Список обещают расширять в дальнейшем.

Минцифры считает, что это уменьшит неудобства, вызванные отключениями мобильного интернета.