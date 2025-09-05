🌐 Соцсети, маркетплейсы и службы такси будут работать при отключении мобильного интернета
Россияне получат доступ к востребованным интернет-сервисам во время отключения мобильного интернета, сообщило Минцифры.
Для этого ведомство и операторы связи разработали специальное техническое решение.
«Операторы уже обеспечивают доступ к этим сервисам в пилотном режиме. Для доступа к интернет-ресурсам не требуется дополнительной идентификации и прохождения капчи», — отмечает Минцифры.
В белый список попадут «наиболее популярные интернет-ресурсы России»: соцсети, маркетплейсы, навигаторы, такси, службы доставки, супермаркеты, личные кабинеты операторов связи. Также сохранится доступ к Госуслугам, платформе для дистанционного голосования, сайтам Президента и Правительства. Список обещают расширять в дальнейшем.
Минцифры считает, что это уменьшит неудобства, вызванные отключениями мобильного интернета.
А приложения банков?