Стало известно, какие ошибки допускают предприниматели при регистрации бизнеса

Чтобы было меньше ошибок при регистрации бизнеса, налоговики советуют пользоваться своими бесплатными электронными сервисами.

Сейчас зарегистрировать бизнес можно онлайн с помощью электронных сервисов на сайте ФНС. «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» позволяет:

безошибочно заполнить заявление о создании по форме Р11001;

подобрать коды ОКВЭД (требуется указание не менее четырех цифровых знаков);

сформировать полный пакет документов и направить его в регистрирующий орган.

У некоторых предпринимателей возникают проблемы с наименованием организации.

Например, чтобы использовать слова «Российская Федерация», «Россия» и их производные нужно специальное разрешение Минюста. Запрещено использовать в названиях официальные наименования иностранных государств, а также федеральных и муниципальных органов власти.

Об этом сказано на сайте ФНС.

Кроме того, при регистрации бизнеса чаще всего допускают следующие ошибки:

расхождения в наименовании, адресе, сведениях об учредителях или руководителе в разных документах;

отсутствие обязательных документов (например, решения о создании или устава) или представление не всех его страниц;

направление двух идентичных пакетов документов для регистрации одного юридического лица;

предоставление договора аренды или гарантийного письма от лица, чье право собственности на помещение прекращено (по данным ЕГРН);

указание адреса юрлица, не являющегося адресом места жительства учредителя или его руководителя;

включение в состав руководителей или учредителей лица, в отношении которого менее 3 лет (5 лет для ИП) назад было завершено банкротство с ликвидацией или реализацией имущества;

отправка фотографий документов вместо отсканированных копий в формате TIF или PDF.

Налоговики советую использовать сервисы ФНС: они позволяют минимизировать риски ошибок.