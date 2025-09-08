🍺 Попадает ли безалкогольное пиво под акциз для сладких напитков – зависит от его состава

Если в напитке сахара больше нормы – он считается сахаросодержащим, и производитель должен платить акциз. Для этого понадобятся данные о составе и техническая документация.

В письме от 03.07.2025 № 03-13-06/65281 Минфин разъяснил, когда безалкогольное пиво признается сахаросодержащим напитком в целях акцизов.

Сахаросодержащими напитками в целях акциза признаются упакованные в потребительскую упаковку, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды напитки (кроме изготовленных и упакованных организациями и ИП, оказывающими услуги в сфере общепита), в состав которых в качестве компонентов входят сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), сироп с сахаром, мед и количество углеводов в пищевой ценности которых составляет более 5 граммов на 100 мл напитка. При этом объемная доля этилового спирта в указанных напитках не должна превышать 1,2%.

При этом ст. 181 НК определяет виды пищевой продукции, не признаваемые сахаросодержащими напитками, в том числе сиропы и напитки на растительной основе, произведенные из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса или продуктов их переработки.

Таким образом, в случае если безалкогольное пиво содержит сахар (глюкозу, фруктозу, сахарозу, декстрозу, мальтозу, лактозу), сироп с сахаром, мед содержание углеводов в таком пиве больше 5 г на 100 мл, то такой напиток признается сахаросодержащими.

Для определения налоговых обязательств по уплате акциза важна идентификация напитков в качестве сахаросодержащих, уточнил Минфин. Такую идентификацию проводят с использованием всех документов, на основании которых можно узнать о наличии или отсутствии у товаров требуемых характеристик. Это могут быть сведения о количественном составе, доказательные материалы при декларировании соответствия, техническая документация.

Научим рассчитывать и уплачивать налоги на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО». Вы узнаете, как вести бухгалтерский и кадровый учет, составлять отчетность, работать с ЭДО, использовать аналитику и управленку, сможете легко проходить налоговые проверки. В обновленной программе есть уроки по расчету среднего заработка и расчетам с персоналом с 1 сентября 2025 г.

Цена со скидкой 61%: 12 900 рублей вместо 33 000 рублей.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.